Brasil rinde homenaje a Joao Gilberto, su "mejor artista"

OMG, how much fun we had! Thank you for everything.. for the attention to every little harmony , melody in any song, for loving every moment in life , for being kind and honest, and a family man , for being the GREATEST dad any one could ever dreamed of.!! thank you for the last laugh looking in to my eyes thank u for all. I loooove you.❤️. Meu Deus como a gente se divertiu!!! obrigada por tudo ,por me ensinar a prestar atenção em todas as harmonias e melodias, por amar cada momento da vida como se não houvesse amanhã , por sempre me fazer mudar todas as passagens , ou partidas. Por valoriza-tanto cada momento da vida. Obrigada pelo último olhar , pela última risada, por ser honesto , por see m homen totalmente familia. Por ter sido o melhor pai que alguém poderia desejar. Meu amor,que os anjos e Mamãe te recebam , descanse em paz. Te amo.