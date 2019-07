Asociación de Gerentes lamenta que Sandra Torres no participará en debate

La Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG), envió una carta al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) "lamentando" que su candidata presidencial, Sandra Torres, no acudirá a un debate presidencial planificado para este domingo, 28 de julio.

El equipo de comunicación del partido UNE había enviado una carta indicando que Torres Casanova no asistiría.

Sandra Torres no asistirá al foro de la Asociación de Gerentes de Guatemala Nuevamente la candidata de la UNE no participará en el debate presidencial.

"No aprovechará la plataforma"

De acuerdo con la misiva, la AGG acusó de recibida la nota enviada por la UNE el 23 de julio de este año y lamentan saber que no participará Torres.

No aprovechará la plataforma imparcial y propositiva que pone a disposición la AGG para debatir sobre los principales problemas del país", se indica.

Asimismo, hacen saber que el programa tiene más de 41 años de trayectoria, "durante los cuales no solo nos hemos distinguido por ser imparciales, innovadores, profesionales y éticos, sino que también hemos sido reconocidos a nivel internacional", indica parte de la carta.

Este domingo 28 de julio a las 7:00 pm tendremos nuestro último debate presidencial de segunda vuelta. DEBEMOS votar, es nuestro futuro y el de nuestros hijos. Nuestra acción o apatía definirá el futuro de nuestro país. #PROGRAMACIVICOAGG pic.twitter.com/RCY3bEYGys — AGGuatemala (@AGGuatemala) July 28, 2019

"No han cambiado las reglas"

Finalmente, la carta firmada por José Luis Toledo, presidente del Comité Organizador del Programa de Contribución Cívica, indica:

"Es menester informarle que no han cambiado las reglas para el debate de segunda vuelta electoral, y se realizará de conformidad con el manual en su oportunidad fue circulado y aceptado por todos los partidos políticos, incluyendo la UNE.

Es falso que se hayan modificado las reglas de participación y, es más, no se accedió a una solicitud de cambio que nos fue enviada por el candidato por la UNE a la vicepresidencia, de incluir a los candidatos a vicepresidentes en el debate de segunda vuelta".

"Le pasaron las preguntas a Jimmy Morales"

En una entrevista realizada por Publinews a Torres Casanova el 6 de junio de este año, ella indicó que no asistió al debate de la segunda vuelta organizado por la AGG porque "le filtraron las preguntas" al entonces candidato Jimmy Morales.

"¿Por qué no ha participado en los debates presidenciales?", se le pregunta al minuto 29:00

"Le voy a ser bien sincera. Yo fui a presentar mi plan de gobierno a la AGG, pero al foro yo no fui porque de allí se filtraron las preguntas del debate de segunda vuelta en 2015 que tuve con Jimmy Morales. Lo cual fue parte de lo que salió públicamente en los correos electrónicos cuando denunciaron por financiamiento electoral no reportado".

A esta respuesta en esa oportunidad, también añade:

"Y no es justo que le hayan filtrado las preguntas y me hicieron a mí una encerrona en la segunda vuelta y eso me afectó también mi candidatura. Y nunca se disculparon conmigo, hasta la fecha estoy esperando que me disculpen".