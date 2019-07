Jimmy Morales atribuye pérdidas millonarias a la CC por suspender trabajos en la mina Fénix

El presidente Jimmy Morales se pronunció este jueves contra el reciente amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad. La acción judicial fue en favor de pobladores de El Estor, Izabal, y suspendió de manera temporal las labores de la mina Fénix.

Por lo tanto, se pausaron las operaciones de la mina de níquel CGN, filial de la firma rusa Solwey Investment Group. El reclamo de comunidades era no haber sido consultadas por el gobierno para autorizar el proyecto.

Jimmy Morales publicó un extenso mensaje en su cuenta de Facebook. En los párrafos atribuyó la pérdida de empleo en El Estor a la resolución de la Corte de Constitucionalidad.

El mandatario dijo que su intención de pronunciarse por esa vía era para hacer un "llamado a la conciencia de los guatemaltecos".

Agregó que existen varias formas de atener un problemas sin tomar decisiones que afecten la economía.

El presidente Morales dejó entrever que la decisión de los magistrados fue "por acuerpar los intereses de pequeños grupos".

"Magistrados, no actúen contra el desarrollo nacional. No actúen contra nuestro pueblo, no promuevan más migración ilegal. No atenten contra la paz social y nuestra economía. Ya no son cientos de millones, ¡son miles de millones en pérdidas!", sentenció.