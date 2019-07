Hallan herido en su celda al multimillonario Jeffrey Epstein

El multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de abusos sexuales a menores, fue hallado herido en su celda este jueves, según fuentes citadas en medios estadounidenses.

Epstein, un exprofesor de matemáticas de 66 años, fue detenido a principios de julio en un aeropuerto de Nueva Jersey, cuando regresaba a Estados Unidos de un viaje en Francia.

El magnate, quien hizo fortuna como corredor de bolsa y gerente de fondos de inversiones, fue hallado semiinconsciente y con marcas en el cuello, en lo que se cree se trató de un intento de suicidio.

Esta versión fue confirmada por fuentes anónimas de las fuerzas de seguridad a medios como NBC New York, The New York Post y TMZ.

Las lesiones que presenta Epstein, sin embargo, no serían de gravedad.

En tanto, las autoridades investigan la posibilidad de que el multimillonario haya víctima de una agresión.

Jeffrey Epstein. / AFP

Libertad negada

La semana pasada, Epstein vio cómo le negaban la libertad bajo fianza, en una comparecencia en una corte de Nueva York.

El empresario financiero es acusado de un cargo de tráfico sexual de menores y otro de conspiración para cometer tráfico sexual de menores.

De ser declarado culpable, podría ser condenado a hasta 45 años de cárcel.

Su próxima comparecencia será el 31 de julio.

En el marco de la investigación, autoridades incautaron de la mansión de Epstein, ubicada en Manhattan, fotos de jovencitas desnudas.

La inculpación de la fiscalía señala que el multimillonario "explotó y abusó sexualmente de decenas de chicas menores de edad en sus residencias de Manhattan, Nueva York, y de Palm Beach, Florida, entre otros lugares".

Las invitaba a sus mansiones, las persuadía para que le hicieran masajes que iban tornándose cada vez más sexuales, y "luego pagaba a las víctimas cientos de dólares en efectivo", él mismo o sus empleados.

"También pagaba a algunas de sus víctimas para que reclutaran a más chicas para ser abusadas", añade la acusación.

Jeffrey Epstein. / AFP

"Riesgo de fuga extraordinario"

El fiscal del distrito sur de Nueva York, Geoffrey Berman, pide que Epstein permanezca en prisión mientras es juzgado.

Berman sostiene que la sentencia que enfrenta Epstein, "a su edad, equivale a una cadena perpetua, por lo cual tendría razones para huir" del país.

"Hay un riesgo de fuga extraordinario", porque tiene dos jets privados y medios "ilimitados" para escapar, destacó por su parte el fiscal adjunto Alex Rossmiller.

*Con información de AFP