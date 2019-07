Manifestantes cierran ingresos a la CSJ y Torre de Tribunales

Todos los accesos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Torre de Tribunales fueron cerrados este miércoles por pobladores de Tucurú, Alta Verapaz, que realizan una manifestación.

Se pronuncian en rechazo a la reelección de Leonel Guzmán, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como alcalde de la localidad, y exigen que se repitan las elecciones.

Los inconformes quieren como alcaldesa a Alva López, de FCN-Nación, pues aseguran que quien resultó electo “no ha hecho nada por el pueblo”.

Emisoras Unidas

Para ser escuchados colocaron cadenas con candados en las diferentes puertas para ingresar a las oficinas de justicia y no permiten el paso de ninguna persona particular ni de trabajadores.

Se impide el ingreso a todas las personas. @PublinewsGT pic.twitter.com/EzXuiekfw2 — Jerson Ramos (@JRamos_PN) July 24, 2019

Aseguran que desde Tucurú se trasladaron a la capital unas dos mil personas para expresarse y no liberarán el paso hasta que no sean resueltas sus peticiones.

Situación tensa

Elementos antimotines de la Policía Nacional Civil acudieron a las afueras del complejo judicial como medida de prevención.

Sin embargo, cuando intentaron cortar las cadenas de los ingresos, la situación se puso tensa, pues los pobladores se opusieron.

Momentos tensos se vivieron cuando la PNC intentó cortar la cadena que fue colocada en el ingreso de personal. @PublinewsGT pic.twitter.com/fBc5OQaBs9 — Jerson Ramos (@JRamos_PN) July 24, 2019

“Señores de la PNC nosotros no traemos palas, piochas, machetes, ningún arma. Hoy ustedes vienen a resguardar a gente corrupta, los magistrados no se lo merecen, ellos tienen a Guatemala de rodillas e hicieron el fraude electoral y nosotros no estamos de acuerdo”, dijo una de las manifestantes.

La portavoz del grupo, que únicamente se identificó como “la Patrona”, pidió a los agentes policiales que dejara de “asustar” a sus compañeros con arrestarlos.

La dirigente de los manifestantes intenta amedrentar al encargado del grupo de antimotines grabando video de los comentarios que le hizo, al indicarle que iban a cortar las cadenas. @PublinewsGT pic.twitter.com/AV83POD8Kk — Jerson Ramos (@JRamos_PN) July 24, 2019

La mujer dialogó con los elementos de la PNC y les explicó que llevaron un memorial para entregar a los magistrados de la CSJ para que se les otorgue un amparo y que se puedan repetir las elecciones en Tucurú.

Añadió que el viernes acudirán al Congreso de la República en busca de respaldo para que ese proceso se concrete.