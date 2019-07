"La situación no es tan dramática", indicó Giammattei sobre el tema del tercer país seguro

El candidato por el partido VAMOS, Alejandro Giammattei, participó en un foro para dinamizar el crecimiento económico organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham).

En dicha reunión, el presidente de Amcham, Juan Pablo Carrasco, exhortó a buscar consensos mínimos para trabajar en conjunto por una agenda en común por los tres organismos del Estado para evitar la migración.

El presidente de @AmchamGT, Juan Pablo Carrasco, exhorta buscar consensos mínimos para trabajar en conjunto por in agenda en común por los tres organismos del Estado para evitar la migración pic.twitter.com/OmbfBdXott — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) July 24, 2019

"La situación no es tan dramática"

Alejandro Giammattei abordó el polémico tema del tercer país seguro durante su disertación.

Explicó que durante una breve conversación de "dos o tres minutos", según sus palabras, le pidió al presidente Jimmy Morales que se informara sobre dicho tema a la población.

Una reunión que sostuvimos, de pura casualidad, de unos dos o tres minutos, hace unas dos o tres semanas, yo le hacía ver que por qué no nos informaba. Porque dicen que cuando no se saben las cosas, se inventan", aseguró al público presente.

“La situación no es tan complicada”, menciona el presidenciable sobre la negociación de un acuerdo de país seguro, pero cuestiona el secretísimo pic.twitter.com/5jEMPV39ED — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) July 24, 2019

Por otra parte, indicó que esto lo pidió debido a que "el acuerdo todavía no lo tenemos, no lo sabemos, no lo conocemos".

Sin embargo, en lo que hemos logrado averiguar, yo creo que no es tan dramática la situación como la han pintado, no creo que sea tan dramática la situación para el país.

Comparte parte del convenio

No obstante, minutos después fue abordado por periodistas quienes trataron que profundizaran sobre dicho tema.

Reiteró que la conversación que tuvo con Morales fue de dos minutos durante un evento en el que coincidieron.

Miren, faltan 17 días para las elecciones para ver quién será el próximo gobierno y este es el que va a cargar con ese convenio. Entonces lo que más conviene es que lo circularan y que lo pudiéramos analizar con nuestros equipos", aseguró.

"Desgraciadamente no tuvimos la información", dijo. Sin embargo, de la poca información que está "saliendo por sustos", confirmó algunos de los supuestos temas que comprendería dicho acuerdo y que habría develado el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

Giammattei comenta que buscará ser declarados como terroristas a los que atentan contra un servicio público, por lo que “le soplan las canillas los Derechos Humanos” pic.twitter.com/yMzoy6QjFO — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) July 24, 2019

Se circunscribe a que no es un acuerdo en el que vayan a venir africanos y cubanos, sino que son nada más ciudadanos salvadoreños y hondureños que vendrían a Guatemala y que tendrían que escoger tres opciones:

Quedarse asilados en Guatemala, que lo vemos un poco difícil

Ser trasladados a otro país, por medio de la Organización Internacional de Migraciones, que al parecer se haría cargo de los fondos de los Estados Unidos.

Ser devueltos a sus países.

"No hubiera sido tan grande"

Por lo anterior, el candidato de VAMOS asegura que si esto se hubiese compartido con anticipación, "no hubiera sido tan grande la noticia de tercer país seguro".

"Porque cuando uno se va a ese concepto, está obligado a ver la Convención de Viena y ahí se define que el tercer país seguro tiene que dar comida, techo, trabajo. Pero, en este caso no es un tercer país seguro, dadas las condiciones de esa convención, sino que pareciera que es solo circunscrito a las personas de dos nacionalidades y temporalmente", añadió.

Piden copias de documentos

Siempre con relación a este tema, la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montengro, solicitó con "mucha urgencia e importancia" copia de los documentos del convenio de tercer país seguro.

La misiva iba dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel Polanco.