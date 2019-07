VIDEO. Gobernador de Puerto Rico renuncia a la reelección en medio de crisis política

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció el domingo que ya no aspirará a la reelección del cargo el año próximo, en el noveno día de protestas exigiendo su renuncia luego de la filtración de un comprometedor chat privado.

"Los he escuchado y los escucho hoy", dijo a los ciudadanos en un video difundido en Facebook. "He cometido errores y me he disculpado".

VIDEO

No a la reelección

"A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente. Ante este escenario, les anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año", prosiguió el mandatario de este territorio estadounidense en el Caribe.

También dijo que dejará la presidencia del Partido Nuevo Progresista.

Rosselló, quien aboga por la "estadidad" de Puerto Rico (que éste se incopore a Estados Unidos), había anunciado en marzo que buscaría la reelección.

Manifestaciones

Puerto Rico ha sido escenario de protestas y disturbios desde que se filtró la semana pasada un chat donde Rosselló y otros 11 hombres de su entorno cercano intercambiaban mensajes considerados obscenos, homofóbicos y misóginos por sus críticos.

En uno de ellos, uno de los colaboradores de Rosselló se mofaba de Ricky Martin por su orientación sexual, que el intérprete de "Livin' la Vida Loca" hizo pública en 2010.

En otro, se hace un comentario burlón sobre los cadáveres que se amontonaban en la morgue tras el huracán María, que dejó casi 3.000 muertos según el balance oficial.

Este domingo, cientos de personas se volvieron a congregar frente a La Fortaleza -la casa de gobierno-, cantando consignas como "No nos pararán" y llevando carteles que decían, entre otros, "Es demasiado el descaro, esto ha sido humillante".

Protesta y música

La protesta del miércoles, que según sus organizadores reunió a cientos de miles de personas, fueron lideradas por los artistas Bad Bunny, Ricky Martin, René Pérez ("Residente") y Benicio Del Toro.

VIDEO. "Afilando los cuchillos", el tema de Residente y Bad Bunny en contra del gobernador de Puerto Rico Luego de la filtración de cientos de chats en el servicio Telegram, en el que el propio gobernador Roselló participó, se desató un terremoto político que ha convocado a manifestaciones para pedir su dimisión.

A la lista de celebridades que se han solidarizado con las protestas se sumó este domingo el salsero Marc Anthony, entre otras estrellas.