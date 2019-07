EE. UU. y El Salvador fortalecen cooperación frente a migración irregular

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se comprometieron este domingo a estrechar la cooperación para reducir la migración irregular, un tema que ha generado roces entre Washington y sus vecinos al sur.

Tras una reunión de un poco más de una hora en la casa de gobierno en San Salvador, Pompeo dijo en una rueda de prensa conjunta que para afrontar el problema de "la migración ilegal" los dos países necesitan trabajar "de manera conjunta" y "tener una seguridad fronteriza más fuerte".

Pompeo y Ebrard se reúnen previo a evaluación sobre migración Mike Pompeo y Marcelo Ebrard se reunieron este domingo en México, un día antes de que venza el plazo fijado por Washington para combatir eficazmente la migración ilegal.

En El Salvador

Pompeo llegó a El Salvador en el cierre de una gira latinoamericana que incluyó escalas en Argentina, Ecuador y México.

"Nosotros queremos que la gente se quede en sus propios países, no emigre", declaró Pompeo, recordando que "la pobreza y las pandillas" son dos elementos que motivan la migración irregular.

My first visit to #ElSalvador proved to be an invaluable opportunity to advance our cooperation across many issues. We are renewing our engagement with El Salvador to create more prosperity and security for both our countries. pic.twitter.com/6VRqTkGBRp — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 22, 2019

De El Salvador parten a diario decenas de personas con el objetivo de entrar clandestinamente a Estados Unidos, en busca de trabajo o huyendo de la violencia desatada por las pandillas.

No obstante, Bukele estimó que el problema de la migración lo van a resolver "juntos" para lo cual buscarán "fortalecer" la relación bilateral "en todas las áreas".

El ministro de @MDefensa_SV @merino_monroy firma el acuerdo de cooperación entre El Salvador y Estados Unidos para el control aéreo de la narcoactividad. Observan el Presidente @nayibbukele y @SecPompeo pic.twitter.com/lKCF2jxoZ2 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@PrensaBukele) July 21, 2019

Por otra parte, Pompeo y los ministros salvadoreños de Exteriores, Alexandra Hill, y Defensa, René Merino, junto al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, firmaron un acuerdo para que continué operando un centro aéreo contra el narcotráfico en El Salvador.

Ese centro aéreo funciona contiguo al aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, unos 45 kms al sureste de San Salvador.

Antes de partir, Pompeo escribió en Twitter que le alegró reunirse con Bukele y expresó su apoyo a los planes del mandatario salvadoreño "para estimular el crecimiento económico y reducir la migración ilegal".

Glad to meet with President @nayibbukele. We support his plans to stimulate economic growth and reduce illegal migration, and believe his vision to build a strong, self-reliant #ElSalvador will lead to a bright future. pic.twitter.com/Xix2eC2uGI — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2019

"Su visión para construir un El Salvador fuerte y autosuficiente llevará a un futuro brillante", añadió.

El Salvador y Estados Unidos se comprometieron además a luchar contra el narcotráfico y favorecer la generación de oportunidades de empleo y crecimiento económico para "frenar el flujo de migrantes sin documentos", consignó en un comunicado el gobierno de Bukele.

Combate a pobreza y pandillas

Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense llamó a El Salvador a "luchar" contra organizaciones pandilleriles como la MS-13.

"Tenemos que luchar contra la pandilla MS-13 que ha sembrado la destrucción en El Salvador y en Estados Unidos", sostuvo Pompeo, destacando que el gobierno salvadoreño ha compartido información que ha permitido luchar contra esa organización.

The U.S. and #ElSalvador are partners in the fight against drugs, transnational crime, and gangs. We look forward to building on our joint counter-narcotics operations and efforts to combat crime with @PNC_SV as we strengthen security for our citizens. pic.twitter.com/yzsi7ygEa8 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 21, 2019

En tanto, Bukele subrayó el "interés común" de ambos países de "luchar contra la MS-13 y las demás pandillas".

Nacidas en calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principio de la década de 1980, la MS-13 y Barrio 18 siembran el terror en comunidades salvadoreñas, donde reclutan a jóvenes por la fuerza a sus filas para extorsionar y traficar con drogas.

Las pandillas en El Salvador tienen unos 70.000 miembros, de los cuales casi 17.000 están encarcelados.