5 cosas que necesitas saber sobre las futuras metas en el espacio

El 20 de julio se cumplen 50 años desde que el comandante de la misión de aterrizaje lunar del Apolo 11, Neil Armstrong, dijera: “Ese es un pequeño paso para [un] hombre, un gran salto para la humanidad”, mientras se realizan los primeros pasos hacia el satélite natural permanente de la Tierra.

Medio siglo después del momento histórico, todavía buscamos profundizar en el espacio con nuevos objetivos y desafíos.

Para obtener más información al respecto, Publinews Internacional conversó con Michelle Hanlon, cofundadora de una organización sin fines de lucro que busca proteger a cada uno de los seis desembarques lunares humanos y sitios similares en el espacio exterior, como parte del patrimonio humano común para todos los miembros de Moonkind; y profesor de derecho espacial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mississippi, Estados Unidos.

1. ¿Qué aprendimos de la misión de Apolo?

“Hace cincuenta años, dos humanos pasaron a la historia. La enormidad de esta hazaña no puede ser exagerada. Fue un producto directo de la perseverancia de más de 400 mil individuos que personalmente contribuyeron al desarrollo de la misión, trabajando sobre los hombros de siglos de ciencia e ingeniería de todos los rincones del mundo. Es un logro que refleja verdaderamente la imaginación ilimitada, el ingenio notable y el espíritu implacable de la humanidad".

2. ¿Qué próximo evento astronómico podría hacer lo mismo?

"Irónicamente, es el regreso de la humanidad a la Luna marcará a la próxima generación. Por dos, ojalá tres razones. Primero, el retorno de la humanidad está siendo diseñado no solo por las naciones, sino también por las empresas privadas. Tendremos más vías para llegar a la Luna que nunca antes.

Segundo, la humanidad irá para quedarse. Una presencia humana permanente en la Luna es un paso vital y fundamental en la expansión al espacio. La Luna es nuestro campo de pruebas. Está lo suficientemente cerca como para cometer errores que no tienen por qué ser fatales. Y tenemos mucho que aprender. Y finalmente, con suerte, nuestro regreso será un esfuerzo de colaboración internacional. Tenemos mucho trabajo que hacer para promover la unidad de la humanidad, pero esperamos que la expansión y la maravilla de los cielos, así como el abrazo universal de nuestra historia en el espacio, nos ayuden a relacionarnos con los lazos de parentesco cultural que define nuestra existencia humana".

AFP

3. ¿Cuáles son los proyectos espaciales más importantes ahora?

"Pregunta difícil de responder. Hay tantos eventos y misiones increíbles, innovadores e inspiradores que ocurren en el espacio. Hemos tenido una presencia humana continua en órbita durante casi dos décadas, lo que ha aumentado considerablemente nuestra comprensión de nuestra Tierra, del espacio y del lugar de la Tierra en el espacio. Tenemos múltiples satélites de teledetección que proporcionan innumerables datos sobre nuestro clima, movimiento animal, suelo, agua e incluso movimiento humano, lo que nos permite predecir huracanes, plantar cultivos de manera más inteligente, encontrar fuentes de agua valiosas e incluso combatir el tráfico humano.

Hemos lanzado un telescopio que proporciona imágenes impresionantes de estrellas y galaxias a miles de millones de millas de distancia. Y tenemos imágenes fascinantes de la superficie marciana. ¡Y la lista continúa!".

AFP

4. ¿El futuro de la exploración espacial depende de los robots exploradores?

"Absolutamente no. Los robots siempre han desempeñado un papel vital en la exploración del espacio y lo seguirán haciendo. La automatización facilita la carga de trabajo, y la inteligencia artificial puede calcular, probar y experimentar de forma mucho más rápida y precisa que el cerebro humano. Sin embargo, no podemos olvidar que los humanos son una especie exploratoria y migratoria. Está en nuestro ADN para explorar. Nuestro objetivo no es abandonar la Tierra, sino expandir nuestra presencia en el Cosmos. Estamos motivados por la curiosidad, plagados de un deseo innato de conocimiento y limitados únicamente por nuestra imaginación. La IA puede a menudo liderar el camino, mientras probamos las aguas de nuevos horizontes, pero es la esencia humana la que asegurará que seguiremos siempre tan pronto como seamos tecnológicamente capaces de asegurar la supervivencia humana".

5. Entonces, ¿volverá el hombre a la Luna? ¿Llegaremos a Marte?

“¡Definitivamente regresaremos a la Luna, enviaremos humanos a Marte, a las Lunas de otros planetas y también a los asteroides! El espacio es duro, y es caro. Pero los humanos aprecian el desafío, y hay muchos que trabajan para reducir el costo de lanzamiento, crear eficiencias en los propelentes y reducir el riesgo para los vuelos humanos. Es importante recordar que el espacio es para todos, no solo científicos especializados y multimillonarios.

Todo lo que necesitamos en la Tierra, lo necesitaremos en el espacio. Si usted es un chef, ayúdenos a descubrir cómo reducir el tamaño de los nutrientes necesarios. Si eres un sastre, nos ayuda a descubrir los mejores textiles y construcciones para la ropa en el espacio. Si usted es un arquitecto, ayúdenos a construir un museo para ayudar a For All Moonkind, la única organización en el mundo dedicada a proteger el patrimonio humano en el espacio, a preservar los históricos sitios de aterrizaje lunar. Y si eres un artista, ayúdanos a recordar el comienzo de nuestra era espacial con tus palabras, tu música y tu arte”.