Pence denuncia ataques de Maduro y Ortega contra líderes católicos

Durante una conferencia sobre la libertad religiosa, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, denunció este jueves los "ataques" de los gobiernos de Nicolás Maduro, en Venezuela, y de Daniel Ortega, en Nicaragua, contra líderes de la Iglesia católica.

It was an honor to address the Ministerial to Advance Religious Freedom today as Vice President to an American President who has been a great champion of religious freedom both at home and abroad. pic.twitter.com/KAK38zpnqy

En la conferencia en el Departamento de Estado, Pence cuestionó al "dictador" Maduro y al "régimen" de Ortega y de su esposa y vicepresidente Rosario Murillo, por hostigar a miembros del clero y de la jerarquía católica que apoyan a disidentes.

Maduro has brought nothing but misery to the people of Venezuela since he first took office. He is a dictator with no legitimate claim to power, and he MUST go. We’re standing strong for a free and democratic Venezuela!

— Vice President Mike Pence (@VP) July 18, 2019