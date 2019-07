EN VIVO. Mira el espectacular eclipse lunar parcial

Gran noticia para los aficionados a la astronomía, que este martes podrán disfrutar de un extraordinario fenómeno celeste: un eclipse lunar parcial.

Este 16 de julio, fecha en la que además se celebra el 50 aniversario del lanzamiento del Apolo 11, nuestro satélite quedará en el cono de sombra producido por la Tierra, en el que supondrá el último eclipse lunar del 2019.

"El eclipse será visible desde África, desde una gran parte de Europa y de Asia, desde la parte oriental de América del Sur y la parte occidental de Australia", precisó la Royal Astronomical Society (RAS) de Londres en un comunicado.

Tonight the UK and eastern hemisphere will see a partial #LunarEclipse, on the same day as the #Apollo50 anniversary. If you have a clear sky, and an unobstructed southeastern horizon, take a look after sunset. https://t.co/8ks4GzvkLT pic.twitter.com/D58T6iUY9v

— Royal Astronomical Society (@RoyalAstroSoc) July 16, 2019