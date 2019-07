Expresidente salvadoreño critica a canciller por manejo de crisis migratoria

El expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, criticó duramente el domingo a la canciller de ese país centroamericano, Alexandra Hill Tinoco, por el manejo de la crisis migratoria.

Por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter (@FunesCartagena), el exmandatario fustigó a Hill Tinoco por, según él, no tener "ninguna estrategia para solucionar la problemática de los migrantes".

"No entiendo qué es lo que hace la canciller Alexandra Hill Tinoco en Washington, si hace una semana llegó a la Asamblea legislativa y reveló que no tenía ninguna estrategia para solucionar la problemática de los migrantes", escribió Funes en un tuit.

"Solo dijo que había tomado nota de las sugerencias de los diputados", criticó.

No entiendo qué es lo que hace la @CancillerAleHT en Washington si hace una semana llegó a la Asamblea Legislativa y reveló que no tenía ninguna estrategia para solucionar la problemática de los migrantes. Solo dijo que había tomado nota de las sugerencias de los Diputados. pic.twitter.com/gep8MaVnfS

Hill Tinoco se encuentra actualmente en Washington D. C., Estados Unidos, junto a la embajadora Jean Manes, para iniciar una jornada de reuniones en la Casa Blanca y el Congreso.

Según la canciller, el objetivo de este viaje es buscar soluciones para la crisis migratoria que aqueja al país centroamericano, y que ha provocado la ira del presidente estadounidense, Donald Trump.

Ya me encuentro en Washington DC junto a la Embajadora Jean Manes @USAmbSV para iniciar una intensa jornada de reuniones en la Casa Blanca y el Congreso, cuyo principal objetivo es buscar soluciones para nuestros migrantes.

Hill Tinoco fue nombrada canciller en mayo, por el entonces presidente electo Nayib Bukele.

Ha sido la responsable de construir políticas públicas en los 34 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros aportes que ha realizado conjuntamente con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con diversas oficinas de la ONU en materia de salud.

Por su parte, Funes, presidente de El Salvador entre 2009 y 2014, es crítico de las políticas de Bukele, a quien incluso ha llegado a "denunciar públicamente", por "invadir atribuciones de otros órganos del Estado y presionar al FGR para que criterie a imputados en el caso Saqueo Público" para que declaren en su contra.

En otro tuit publicado este lunes, Funes lanzó otro dardo a la administración de Bukele, señalando que debería devolver los viáticos que recibió para la Cumbre del SICA en Guatemala, a la que no asistió.

El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Nayib debería devolver los viáticos que recibió para la Cumbre del SICA en Guatemala, ya que aunque viajó no asistió a la reunión. Lo mismo los viáticos de su esposa. Ella no es funcionaria. No tiene por qué recibir viáticos. pic.twitter.com/286oxwVt12

— Mauricio Funes (@FunesCartagena) July 15, 2019