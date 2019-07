Norma Torres responde a críticas de Trump hacia congresistas extranjeras

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, se sumó este domingo a las críticas en contra del presidente Donald Trump, quien en horas de la mañana publicó un tuit criticando a las legisladoras demócratas extranjeras.

En su hilo de tuits, el mandatario republicano sugirió que dichas congresistas deberían "volver" a los países de los cuales llegaron, en un mensaje que fue calificado por muchos de "xenófobo" y "racista".

Trump no nombró específicamente a ninguna legisladora, pero su mención a las "Representantes Demócratas 'Progresistas'" fue interpretada como una referencia a un grupo de mujeres liberales relativamente jóvenes, que integran por primera vez la Cámara de Representantes.

….and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019

El magnate escribió que esas representantes mujeres "vinieron de países cuyos gobiernos son una catástrofe completa y total, los peores, más corruptos e ineptos" de todo el mundo.

Entre las supuestamente aludidas se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York; Ilhan Omar, de Minesota; y Rashida Tlaib, de Michigan.

El contundente mensaje de Trump sobre los centros de detención de migrantes El mandatario compartió este domingo una serie de polémicos tuits en los que se refirió a la situación en los centros de detención de migrantes en Estados Unidos.

También la congresista Torres, nacida en Escuintla.

En ese sentido, la legisladora de origen centroamericano respondió a Trump por medio de la misma red social, advirtiendo al mandatario que "no la callará".

"Cada vez que quiera hablar de cómo usted ha deshecho el trabajo que por años yo he tratado de hacer para combatir la corrupción en el Triángulo Norte, seré toda oídos. Usted tiene mi número", escribió Torres.

"Uno de los momentos de mayor orgullo en mi vida fue cuando me convertí en ciudadana estadounidense. Como la única guatemalteca-americana en el Congreso, he tratado de alzar mi voz para hacer notar a los que de otra forma no tendrían una. Esta es mi casa, y usted no me callará", sentenció.

One of the proudest moments of my life was becoming a U.S. citizen. As the only Guatemalan American in Congress, I’ve tried to use my voice to lift up those who wouldn’t otherwise have one. This is my home, and you won’t quiet me. — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) July 14, 2019

Más respuestas

Horas antes, tanto Ocasio-Cortez como Tlaib también habían respondido a Trump en sus respectivas cuentas de Twitter.

"Señor presidente, el país 'del que yo vengo' y el país ante el que todos juramos, es Estados Unidos", escribió la legisladora nacida en Nueva York, proveniente de Puerto Rico.

Mr. President, the country I “come from,” & the country we all swear to, is the United States. But given how you’ve destroyed our border with inhumane camps, all at a benefit to you & the corps who profit off them, you are absolutely right about the corruption laid at your feet. https://t.co/HLKQCotR8T — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 14, 2019

"¿Qué se le responde a un presidente sin leyes y completamente fallido?", se preguntó por su parte la congresista de ascendencia palestina.