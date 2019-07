Ministerio de la Defensa acatará recomendación de la Contraloría sobre compra de aviones

El Ministerio de la Defensa Nacional atenderá la recomendación de la Contraloría General de Cuentas de desistir del proceso de adquisición de los aviones Pampa III.

Así lo confirmó este jueves el viceministro de la cartera, Jorge Ruiz, durante una citación con diputados de la bancada de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

El ente fiscalizador emitió ayer un pronunciamiento tras analizar el informe que el Ejército le trasladó con relación a la adquisición de los aviones.

Señaló que los mecanismos implementados por la institución castrense no eran los adecuados para este tipo de acciones. En ese sentido, recomendó que desistiera de inmediato de la adquisición.

Los legisladores de URNG convocaron a autoridades de la institución castrense y de la Contraloría para abordar el tema de la compra de aeronaves argentinas por parte del Gobierno guatemalteco.

Aseguró que la recomendación de Contraloría es desistir del procedimiento y seguramente también esa entidad les dará las indicaciones que se podrán seguir para poder continuar el proceso de adquisición de equipo de defensa aéreo, por lo que están a la espera de las mismas.

Pérez también explicó que en la adquisición de equipo bélico la práctica internacional más común es realizarla en el marco de convenios y tratados bajo la supervisión de Naciones Unidas y el Ministerio de Finanzas de los países.

El portavoz del Ejército expuso que Guatemala no está sujeto a alguna sanción por ya no continuar con la compra de los Pampa III.

“El proceso de cooperación entre Guatemala y Argentina no ha llegado a ninguna conclusión en donde se diga que se va a adquirir el equipo que se piensa provisional. No se ha realizado ninguna transacción económica, por lo tanto el Estado de Guatemala no está sujeto a alguna penalización por parte de Argentina”, puntualizó.