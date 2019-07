Multimillonario Tom Steyer se postula a la presidencia de Estados Unidos

El multimillonario Tom Steyer, quien financió una intensa campaña para la destitución del presidente Donald Trump, anunció este martes su candidatura a las elecciones de 2020 en Estados Unidos.

"Mi nombre es Tom Steyer y me postulo para presidente", dijo el filántropo, ecologista y exgerente de fondos de cobertura en un video.

Styer, de 62 años, había anunciado en enero que renunciaba a postularse para centrarse en su campaña para destituir al presidente republicano.

El martes no se enfocó en este punto.

El magnate competirá con pesos pesados como el exvicepresidente Joe Biden y los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren y Kamala Harris.

Un primer postulante, Eric Swalwell, tiró la toalla el lunes, tras tres meses de campaña.

El ingreso tardío de Steyer en la contienda probablemente lo pone en desventaja.

Luego de un primer debate ya realizado, se verá presionado a cumplir con los criterios de recaudación de fondos e intención de voto en los sondeos para preparar el próximo debate a finales de este mes.

Steyer ha sido uno de los partidarios más firmes de destituir a Trump, donando millones de dólares de su propia fortuna a una campaña televisiva y en línea, titulada "Need to Impeach" (Necesidad de impugnar).

Pero el multimillonario neoyorquino, residente en California, evitó ese mensaje en su video de lanzamiento.

Let’s take our democracy back from corporations and special interests, and give it to the people––the way it was always intended.

I'm excited to meet you on the campaign trail soon. Join us at https://t.co/jXtstPHDwJ

— Tom Steyer (@TomSteyer) July 9, 2019