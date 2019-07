Irán comenzará a enriquecer uranio a un nivel prohibido

Irán anunció este domingo que comenzará a enriquecer uranio a un nivel prohibido por el acuerdo sobre su programa nuclear de 2015.

"Dentro de algunas horas", necesarias para resolver detalles técnicos, Teherán reanudará el enriquecimiento de uranio 235 a un nivel de pureza superior al 3.67 %, declaró Behruz Kamalvandi, portavoz de la organización iraní de energía atómica.

"Esperamos poder encontrar una solución, de lo contrario en 60 días comenzaremos" otra fase del plan de reducción de compromisos de Irán, dijo por su parte el viceministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi.

Así entonces responde la República Islámica a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de sacar unilateralmente a su país del acuerdo, y de restablecer las sanciones contra Irán.

En virtud del acuerdo de 2015, Irán se comprometía a no hacerse con la bomba atómica y a limitar drásticamente sus actividades nucleares.

Esto, sin embargo, a cambio de una retirada de las sanciones internacionales que asfixiaban su economía.

A petición de Estados Unidos, el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) convocó a una reunión extraordinaria el próximo 10 de julio, para analizar las excepciones del acuerdo de 2015, anunciadas el miércoles por el presidente Hasan Rohani.

Aún es una incógnita a qué nivel Irán enriquecerá uranio, y de ello dependerá la respuesta de las otras partes del acuerdo.

Pues, mientras que el hecho de que Irán haya superado el límite de 300 kg de uranio enriquecido al 3.67 % no se considera una amenaza existencial de proliferación nuclear, el grado de enriquecimiento es una cuestión mucho más sensible, y en función del nivel la reacción iraní se considerará o no una amenaza.

Se necesita alrededor de una tonelada de uranio enriquecido al 3.67 % para obtener por purificación sucesiva la veintena de kilos de uranio 235 puro al 90 %, que se consideran necesarios para fabricar una bomba atómica.

Al incumplir sus compromisos, Irán se expone a que la cuestión de su programa nuclear acabe ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que podría restablecer las sanciones que se le habían retirado.

Los países europeos, China y Rusia intentan, en principio, solucionar la cuestión sin recurrir al Consejo, ya que Teherán advirtió que eso implicaría la muerte del acuerdo.

El otro motivo de preocupación en Oriente Medio es la reacción de Estados Unidos, en un momento de escalada militar entre Washington y Teherán en el Golfo.

"Cuidado con las amenazas, Irán. Pueden volverse en tu contra de una forma nunca vista", tuiteó Trump el miércoles.

Iran has just issued a New Warning. Rouhani says that they will Enrich Uranium to “any amount we want” if there is no new Nuclear Deal. Be careful with the threats, Iran. They can come back to bite you like nobody has been bitten before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2019