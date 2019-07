De cerca con el vicepresidenciable del partido UNE, Carlos Raúl Morales

“El país nos pertenece a todos, está en una condición recuperable, no está para pensar si somos de derechas o izquierdas", enfatizó durante una entrevista con Publinews Carlos Raúl Morales.

Morales, es el candidato a la vicepresidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE.

Él, junto a Sandra Torres, buscarán ganar la presidencia de Guatemala, el próximo 11 de agosto.

"No estamos para estar peleándonos, la pobreza no tiene ideología, si no ver de qué manera rescatamos el país, no podemos perder cuatro años más, necesitamos acuerdos y un gran gobierno”, le dijo a Publinews.