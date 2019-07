Cabrera insiste en que Guatemala no ha comprado aviones a Argentina

Jafeth Cabrera, presidente en funciones, volvió a asegurar que Guatemala no ha comprado aviones a Argentina para el uso del Ejército.

Así lo dijo el funcionario al finalizar la quinta reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual fue dirigida por él.

Sin embargo, Cabrera afirmó que se trata de una negociación que está en proceso:

"Es un proceso y al finiquitarlo todo se traslada al Ministerio de Finanzas para la compra correspondiente, pero no se ha comprado todavía. No hay ninguna consecuencia presupuestaria en este momento".

Pero a preguntas de periodistas acerca de las manifestaciones hechas por el mandatario argentino, Mauricio Macri, y directivos de la Fábrica de Aviones de Argentina (FAdeA), enfatizó en que no se había comprado ningún artículo militar.

"Vuelvo a insistir que la información que yo tengo es que está en proceso esa compra, que no se han comprado porque no se ha entregado ningún cheque.Una vez se da todo el proceso jurídico, esto tiene que trasladarse al Ministerio de Finanzas. No está mintiendo nadie, así que la información que les di hace unos días es la que tengo en este momento".