Trump hace historia y visita por primera vez Corea del Norte

Donald Trump se convirtió oficialmente en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo de Corea del Norte.

Más de un año después de su primera cumbre en Singapur, Trump y el líder nocoreano Kim Jong-un se reunieron de nuevo este domingo, esta vez en un lugar emblemático: la Zona Desmilitarizada (DMZ), que separa las dos Coreas desde el final de la guerra.

Siempre acompañado por Kim, el mandatario norteamericano cruzó la línea de demarcación que materializa la frontera y dio varios pasos hacia territorio norcoreano.

Posteriormente, dio media vuelta y retornó a suelo surcoreano.

Ambos líderes posaron luego para los fotógrafos, aunque detrás de la línea de demarcación, en el pueblo de Panmunjom.

"Es un gran día para el mundo", dijo Trump, afirmando sentirse "orgulloso de haber cruzado esa línea".

Por su parte, Kim dijo esperar "superar los obstáculos" gracias a su relación "maravillosa" con Trump.

Kim ya cruzó la frontera hacia el Sur el año pasado, para su primera cumbre en la DMZ con el presidente surcoreano, Moon Jae-in.

Tras una reunión de unos 45 minutos en el sector surcoreano de la DMZ, Trump acompañó a Kim hacia su país, esta vez junto al presidente Moon.

Trump se dirigió luego a la prensa y anunció que había invitado al Kim a Estados Unidos, pero sin precisar la fecha.

A corto plazo, el magnate también anunció que los equipos negociadores de Estados Unidos y de Corea del Norte reanudarán sus discusiones sobre el programa nuclear de Pyongyang "en las próximas dos o tres semanas".

Horas después del encuentro, el dirigente estadounidense partió de Corea del Sur rumbo a Estados Unidos.

"Dejando Corea del Sur tras un maravilloso encuentro con Kim Jong-un. Me paré en suelo norcoreano, una importante declaración para todos, ¡y un gran honor!", escribió Trump en Twitter.

Leaving South Korea after a wonderful meeting with Chairman Kim Jong Un. Stood on the soil of North Korea, an important statement for all, and a great honor!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2019