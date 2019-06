Trump asegura que “odia” foto de migrante salvadoreño y su hija ahogados

El presidente Donald Trump desató la polémica este miércoles al afirmar que "odia" la foto de los cuerpos de un migrante salvadoreño y su hija, quienes se ahogaron a orillas del río Bravo en su intento por alcanzar el sueño americano.

"La odio", dijo el mandatario sobre la desconsoladora imagen.

"El padre… probablemente era un tipo fantástico", agregó Trump, insistiendo en que la oposición demócrata es responsable de la muerte de migrantes indocumentados, debido a su negativa a respaldar su política migratoria.

"Si tuviéramos las leyes correctas, las que los demócratas no nos permiten tener, esa gente no aparecería, no lo intentaría (cruzar la frontera)".

Ola de críticas

No obstante, es el propio mandatario el que ha sido blanco de críticas de todos los sectores a raíz de este trágico suceso y su viralización en las redes sociales.

"Trump es responsable de estas muertes", dijo Beto O'Rourke, excongresista por el estado de Texas, inmerso en la carrera para ser el candidato del Partido Demócrata en las elecciones de 2020.

Trump is responsible for these deaths. https://t.co/UZirFjh3fm — Beto O'Rourke (@BetoORourke) June 26, 2019

Según el periódico mexicano La Jornada, los cuerpos en la foto pertenecen a Óscar Alberto Martínez Ramírez, un salvadoreño de 26 años, solicitante de asilo, y a Valeria, su hija de apenas 23 meses de edad.

Ambos se ahogaron el domingo cuando trataban de cruzar de México a Texas, a través del río Bravo.

Para muchos, la foto evoca otra tomada en 2015, que mostraba el cuerpo de un niño en una playa Turquía, tras ahogarse en el mar Mediterráneo en su intento por llegar a Grecia.

Bernie Sanders, otro candidato demócrata a la carrera presidencial, describió la foto como "horrible" y "un ejemplo doloroso de tantos otros que demuestran el desprecio imprudente por la humanidad que proviene de las políticas de Trump".

These deaths are what a broken immigration system is all about. Instead of demonizing immigrants, Trump should be meeting with Central American leaders to find ways to end the horrific violence and poverty that are forcing people to flee their homelands. https://t.co/sCACYzMJFp — Bernie Sanders (@SenSanders) June 26, 2019

"Estas familias que buscan asilo a menudo huyen de la violencia extrema", denunció la senadora de California, Kamala Harris, también precandidata demócrata.

"¿Y qué es lo que ocurre cuando llegan?", se preguntó Harris en Twitter. "Trump les dice 'volved allí de donde venís'. Eso es inhumano. Están muriendo niños. Esto es una mancha en nuestra conciencia moral", continuó.