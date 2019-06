PDH ve poca solidaridad con los migrantes de parte del Gobierno

El procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, se pronunció con relación a las coordinaciones que realizan Guatemala y Estados Unidos para tratar el tema de la migración irregular.

Esta semana se conoció que los Gobiernos de ambos países evalúan suscribir un acuerdo para que Guatemala sea un “tercer país seguro", que implica acoger a los demandantes de asilo y evitar que las peticiones se hagan en la nación norteamericana.

Además, como parte de estas acciones, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, confirmó que en un corto plazo se podrían implementar pruebas de ADN para los menores migrantes que transiten por el territorio nacional.

El objetivo es verificar que los niños, niñas y adolescentes no estén viajando con personas ajenas a quienes hayan sido prestados o alquilados, como una manera de buscar facilidades para ingresar a EE. UU.

A criterio del procurador, las declaraciones de Degenhart se dan con un enfoque meramente de seguridad y no de derechos humanos, que según él, no es un tema prioritario para este Gobierno.

“Es una actitud nueva que no me extraña. Lamento la poca solidaridad con los migrantes, en lugar de preocuparse por el hostigamiento”, dijo.

Según Rodas, hay pronunciamientos muy fuertes de congresistas en Estados Unidos que comparan con los campos de concentración los espacios a donde son ingresados los connacionales que han sido detenidos por autoridades migratorias en dicho país por intentar ingresar irregularmente.

“Yo esperaría un cambio, pero hay que ser realista, de este Gobierno se puede esperar poco a favor de los migrantes. Ojalá que el nuevo gobierno haga todo lo contrario y tenga una política más solidaria a favor de los migrantes, que no solo son remesas”, enfatizó Rodas.

En cuanto a la posibilidad de que Guatemala se convierta en un “tercer país seguro", el magistrado de conciencia consideró que “es una ironía”, pues en su opinión, de seguridad no se tiene absolutamente nada.

“Por decreto no se puede dar que seamos un país seguro. No hemos sido seguros y por eso tienen que salir los connacionales en búsqueda de sobrevivir en otro país. No responde a la realidad de Guatemala”, puntualizó.