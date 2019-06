Un fallecido y tránsito lento por incidentes viales en la capital

View this post on Instagram

Camión con fallas mecánicas en Puente Lomas del Norte #TransitoGT zona 18. Coordinan retiro del obstáculo en carril auxiliar hacia occidente, informa desde el #TraficoGT Hugo Chacón. #ConsejoMontejo: #PMTGuatemala ya tiene agente agilizando mientras llega grúa o mecánico.