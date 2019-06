Morales atribuye a falta de publicidad el estar entre los presidentes peor evaluados de la región

El presidente Jimmy Morales se pronunció con relación al estudio publicado recientemente en el cual aparece entre los mandatarios peores calificados de América.

La semana pasada se conocieron los resultados de un análisis de la empresa mexicana Consulta Mitofsky, en el se dio respuesta a las presuntas:

"¿Quién es el mandatario mejor evaluado en el mundo?" "¿Quiénes son los peor evaluados?"

El gobernante guatemalteco se encuentra en la posición número 18, dentro del rango “evaluación muy baja”. Tiene un 21 por ciento de aprobación.

Morales atribuyó a la falta de publicidad el hecho de que esté posicionado en los últimos lugares de aceptación en la población.

“Tiene que ver mucho con eso, recuerden que no hemos invertido un solo centavo en publicidad y la noticia buena no vende, entonces por eso no la publican los medios de comunicación”, dijo hoy a periodistas.