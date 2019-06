Solórzano: “Los guatemaltecos no solo deben votar, sino elegir”

Julio Solórzano, presidente del TSE, habló con Publinews a horas de que se realicen las elecciones generales. El magistrado hizo un llamado a la ciudadanía para que acuda a las urnas y emita un voto consciente. Solórzano descartó un fraude electoral y aseguró la pureza del proceso.

¿Cómo avanza el proceso electoral de 2019?

En todo proceso electoral existen las organizaciones políticas y la ciudadanía. Para que las primeras puedan participar deben cumplir con sus asambleas y postular a sus candidatos e inscribirlos para optar a un cargo público.

La ciudadanía es fundamental porque integra los órganos electorales temporales: juntas departamentales, municipales y de votos. Son las que acreditan el resultado electoral.

Ya tenemos las juntas instaladas, los partidos ya inscribieron a sus candidatos, un 10% de estos son cuestionados, es decir que han sufrido impugnaciones y que han tenido que acudir a una instancia jurisdiccional, lo cual ha generado que no haya claridad de quiénes son los candidatos, pero recordemos que el derecho a garantizar a cualquier ciudadano, sin importar si es cuestionado o no, el poder participar; por supuesto, deben agotarse las instancias, esto trae incomodidades administrativas en el TSE, pero debemos resolverlas.

Estamos listos para que el domingo a partir de las 7:00 horas los ciudadanos puedan votar. Mi recomendación es que lo hagan temprano para evitarse colas e incomodidades.

“Fraude electoral consiste en alterar el resultado electoral y eso no es factible”.

¿Qué ha sido lo más complejo del proceso?

La judicialización de las candidaturas, por una se demora toda una elección. Todos los procesos electorales tienen sus complejidades. En 2015, por la situación política que se vivía, nos pedían que canceláramos y cambiáramos de fecha las elecciones etc., pero el TSE no accedió. Ha habido situaciones complejas, pero lo fundamental es que todo se tome con tranquilidad y sensatez.

¿Con el voto se puede castigar a los cuestionados?

Los guatemaltecos pueden decidir quiénes serán los próximos funcionarios. En esta oportunidad les pido a los guatemaltecos que no solo voten, sino que elijan.

¿Qué pasará si esas personas ganan la elección?

Evaluaremos si les adjudicamos el cargo, es una posibilidad jurídica que tenemos. Veremos quiénes ganan y tomaremos una decisión. En 2015 no se adjudicaron varios cargos (uno de esos fue la del condenado exdiputado Gudy Rivera).

Magistrado Solórzano, ¿qué efecto tendrá el voto nulo?

Este voto constituye una opción electoral. En toda la historia del TSE no ha existido un candidato presidencial que obtenga la mayoría absoluta, ahora con ese voto tendrá menos posibilidades de ese resultado.

En los casos en que sobrepase el voto nulo se declarará la nulidad de la elección y se convocará a otra, pero esto deja de tener una consecuencia lógica porque no se cambian a los candidatos (porque así lo aprobó el Congreso en 2016).

¿Qué ocurrirá con el recuento de votos?

Tuvimos que revocar el acuerdo 319-2019, en el cual en prevención en provocar incidentes les pedimos a los integrantes de las juntas receptoras de votos, a los fiscales de los partidos y a los alguaciles que una vez cerradas las votaciones y previo al escrutinio entreguen al presidente de la junta los teléfonos celulares y aparatos electrónicos que posean en ese momento, los cuales serán devueltos al hacerles entrega de la certificación.

¿Por qué lo hicimos? La práctica nos ha enseñado de que los fiscales toman fotos de las actas de los escrutinios y se los trasladan a sus seguidores y pueda ser que en esa mesa hayan obtenido un buen resultado, pero eso no quiere decir que en las otras juntas sea el mismo, entonces afuera hay personas que dicen que son ganadoras y al final resulta que no, entonces dicen que se hizo fraude.

"128 centros de votación y mil 877 juntas receptoras de votos instalará el TSE en el Distrito Central".

Se habla de un fraude electoral. ¿Qué opina?

No es factible porque quienes garantizan el proceso son todas las juntas departamentales, municipales y receptoras. La fiscalización la hacen los fiscales de los partidos, quienes participan en esas juntas y dan fe al escrutinio. Los medios de impugnación son el mejor instrumento para garantizar que no existe fraude, además hay observadores electorales que hacen una estrategia de boca en urna y ahí está la realidad. Fraude consiste en alterar el resultado electoral y eso no es factible.

¿A qué hora se conocerán los primeros resultados?

Los resultados parciales y no definitivos se darán a las 22:00 horas. Entiendo que todos los guatemaltecos queremos saber las tendencias, pero debemos comprender que el multipartidismo que tenemos en Guatemala es uno de los mayores en Latinoamérica y que el escrutinio no es que se demore, sino que la consecuencia lógica es que lleva más tiempo de lo normal, ya que hay 27 partidos participando en la contienda. Los resultados finales se tienen hasta cuando se agotan las audiencias de revisión.

¿Cómo se contabilizarán los votos en EE. UU.?

El procedimiento es el mismo porque es una circunscripción electoral solo que está fuera del territorio nacional. Quiero invitar a los ciudadanos que están en ese padrón que vean este proceso como cualitativo, no es necesario que voten tantas personas, sino que lo hagan porque es un paso importante para el proceso electoral.

¿Cuál es el llamado que se le hace a la ciudadanía?

Le pido al ciudadano que no solo vote, sino que elija. Les recuerdo que el más mínimo acto de violencia solo daña el proceso electoral. No provoca ni genera nada, no satisface los intereses de los grupos que están en contra o a favor de alguien, porque los resultados no son como ellos quieren.

