La integración del Congreso para 2020

La reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), aprobada en 2016, actualiza la representación de diputados por cada distrito (departamento), los cuales se eligen en la papeleta de color celeste; sin embargo, en el departamento de Guatemala se eligen congresistas por Distrito Central (11), que es la capital, y Distrito de Guatemala (19), que son los municipios. De esta manera se conformará el Congreso para la siguiente legislatura.

160 diputados conformarán el Congreso a partir del próximo año, aumentando uno en El Progreso y otro en el Listado Nacional.

26 partidos políticos postularon candidatos al Congreso para la novena legislatura.

32 legisladores son electos por el Listado Nacional, los cuales son elegidos en la papeleta verde.

La titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, explica el plan operativo para el día de las elecciones. En la actividad participan los fiscales distritales y municipales pic.twitter.com/rpOZZSrDf1 — Joel Maldonado (@JMaldonado_PN) June 12, 2019

Buscan repetir en su curul

De los 158 diputados, más del 50% intentará regresar al Congreso, ya sea con su partido político con el que llegó en 2015 o con otra organización política. Del total de los congresistas, 23 no han superado el 80% de asistencia en los tres años, según un informe del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), siendo los más ausentes fueron:

Thelma Ramírez, de la UNE.

Rubén Escobar Calderón, de la UNE.

Edgar Reyes, de la UNE.

Adim Maldonado, de FCN-Nación.

Ronald Sierra, de Podemos.

Hernán Morán, de Prosperidad Ciudadana.

Fidel Reyes Lee, con Bien.

José Armando Ubico, de Todos.

Representación en el Parlacen

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) está conformado por seis países con República Dominicana, pero excluyendo a Costa Rica y Belice. El país es uno de los que mayor representación tiene en el organismo regional con 22 diputados, las otras naciones llegan a tener 21 representantes. Las únicas agrupaciones que no postularán candidatos para el Parlacen en esta elección son el partido Humanista, que de acuerdo a su candidato presidencial no inscibieron porque es una entidad inoperante, y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Entre las funciones del Parlacen está buscar consensos para la integración de los países, así como impulsar leyes en beneficio de todos. No obstante, los funcionarios del Parlamento han sido criticados porque no impulsan proyectos en favor de los ciudadanos de la región.

También puedes leer: Director del Registro de Ciudadanos pide ausentarse de sus labores por 15 días

Así es la representación en el Congreso

La representación por distritos es así:

Petén: 4 diputados.

Huehuetenango: 10 diputados.

Quiché: 8 diputados.

Alta Verapaz: 9 diputados.

Izabal: 3 diputados.

San Marcos: 9 diputados.

Quetzaltenango: 7 diputados.

Retalhuleu: 3 diputados.

Totonicapán: 4 diputados.

Sololá: 3 diputados.

Suchitepéquez: 5 diputados.

Chimaltenango: 5 diputados.

Escuintla: 6 diputados.

Sacatepéquez: 3 diputados.

Baja Verapaz: 2 diputados.

Guatemala: 30 diputados.

Santa Rosa: 3 diputados.

El Progreso: 2 diputados.

Jalapa: 3 diputados.

Jutiapa: 4 diputados.

Zacapa: 2 diputados.

Chiquimula: 3 diputados.

También puedes leer: TSE revoca acuerdo que prohibía uso de celulares durante el conteo de votos