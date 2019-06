VIDEO. Helicóptero se estrella contra rascacielos en Nueva York

Alarma en Nueva York por un percance aéreo que cobró la vida de al menos una persona.

Un helicóptero se estrelló este lunes contra un rascacielos ubicado en pleno centro de Manhattan, resultando en la muerte del piloto, según informaron autoridades estadounidenses.

El incidente ocurrió poco antes de las 14:00 (hora local), en la azotea del edificio AXA Equitable Center, un inmueble de 54 plantas situado en el Midtown.

El aparato ardió después del choque, desprendiendo una enorme columna de humo que era visible varias cuadras a la redonda.

El gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, confirmó a periodistas reunidos en el lugar del accidente que la víctima se encontraba dentro del helicóptero.

"Nadie dentro del edificio fue herido", señaló Cuomo. "La gente que estaba en el interior asegura que sintieron una sacudida", señaló, no obstante.

. @NYGovCuomo : “The preliminary information is that there was a helicopter that made a forced landing, emergency landing or landed on the roof of the building.” https://t.co/koKWDnOfy8 pic.twitter.com/OjPjZXsp8H

Aunque de momento las autoridades maneja la versión de un accidente, el episodio revivió de nuevo temores de los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001, que dejaron miles de muertos en Nueva York.

Las inmediaciones del edificio siniestrado están acordonadas por vehículos policiales y de bomberos, según apunta el portal ABC.

La Séptima Avenida también fue cerrada temporalmente al tráfico.

A través de Twitter, la Policía de Nueva York precisó que el helicóptero falló en realizar un aterrizaje de emergencia, en medio de la lluvia torrencial y la neblina que afecta la ciudad.

PRELIMINARY UPDATE: There was a helicopter hard landing on the roof of 787 7th Avenue in Midtown Manhattan. Fire has been extinguished. Please continue to avoid the area. https://t.co/pBvrbD1MGh

— NYPD NEWS (@NYPDnews) June 10, 2019