Solórzano Foppa confirma que no participará en las elecciones

Juan Francisco Solórzano Foppa confirmó este lunes que la Corte de Constitucionalidad (CC) no otorgó el amparo que le permitiría participar en las elecciones de este domingo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) negó la inscripción al Comité Cívico Mi Barrio, que postularía al exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por la alcaldía capitalina.

La organización política planteó acciones ante el órgano electoral y la Corte Suprema de Justicia, pero fueron rechazadas, por lo que acudió a la CC.

Sin embargo tras no ser amparados por el máximo tribunal, el aspirante a jefe edil aseguró que no competirá en los comicios.

Por medio de su cuenta de Twitter, Solórzano Foppa indicó que recién fueron notificados por el máximo tribunal sobre el fallo.

“La CC no dio el amparo y nos cita a una vista el miércoles para seguir discutiendo los plazos de inscripción. No queremos generar más incertidumbre y queremos aclarar a los capitalinos que no estaremos en la boleta este 16/06”, escribió el exsuperintendente.