Expresidente Otto Pérez busca que se le otorgue arresto domiciliario

El expresidente Otto Pérez Molina, señalado en el caso La Línea, solicitará este jueves nuevamente que se le otorgue arresto domiciliario.

El exfuncionario argumenta que presenta complicaciones de salud relacionadas con un padecimiento cardiaco.

La audiencia donde se expondrá la petición estará a cargo del Tribunal de Mayor Riesgo B, integrado por las juezas Jeannethe Valdés, Ana Guzmán y Elia Raquel Perdomo.

“Estamos reiterándole la medida a ellos (jueces del Tribunal), pues no conocen los antecedentes por los cuales estuvimos solicitándole la audiencia al juez Gálvez”, explicó el funcionario.

Detalló que su defensa presentará todo el antecedente histórico médico y esperan que se resuelva de manera favorable, pues a su criterio, está demostrado que la enfermedad está presente.

Además, aseguró que el Sistema Penitenciario reportó por escrito que no tiene los medios suficientes para que se le pudiera dar un tratamiento a la hora de que se presente una emergencia.

“No tienen doctor las 24 horas, no tienen enfermeros, no tienen cardiodesfibrilador externo, por lo que no están en condiciones de atender a un paciente en mi situación”, explicó.