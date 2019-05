Tráiler derrapa y cae a barranco en ruta al Atlántico

View this post on Instagram

#UltimoMinutoGT | Trailer derrapa y cayó en barranco del km 12 en ruta El Atlántico #TransitoGT zona 25. Piloto está ileso; #TraficoGT es lento solo por mirones informa Geovanni Rosales. #ConsejoMontejo: precaución por poste derribado y material plástico disperso.