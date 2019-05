Mueller niega que investigación exonere a Trump y deja caso en manos del Congreso

El fiscal especial, Robert Mueller, negó este miércoles que su informe sobre la injerencia de Rusia en la campaña electoral de 2016 exonerara a Donald Trump de obstrucción a la justicia.

No obstante, dijo que las políticas del Departamento de Justicia le impidieron acusar al presidente estadounidense.

De esa forma, Mueller dejó el tema en manos del Congreso, donde un creciente grupo está clamando por iniciar un proceso de destitución.

En su primera declaración luego de supervisar la investigación, Mueller dijo que, tras detallar al menos 10 posibles actos de obstrucción de la justicia por parte de Trump, no era posible asegurar que el mandatario no cometiera ningún delito.

Las conclusiones de Mueller confundieron al público tras la publicación, por primera vez, de un resumen de las 448 páginas de su informe.

Cuatro páginas realizadas por el fiscal general, William Barr, con las que Trump declaró su exoneración total.

Mueller intentó aclarar el miércoles que había actuado obligado por las políticas del Departamento de Justicia de que a un presidente en ejercicio no se le puede acusar de un delito, sin importar cuán sólidas sean las pruebas.

"Si hubiésemos estado seguros de que el presidente claramente no cometió un crimen, lo habríamos dicho", dijo Mueller.

Mueller dijo que el caso dependía ahora del Congreso, donde su declaración provocó inmediatamente nuevos llamados demócratas para iniciar un proceso de juicio político hacia Trump.

Pero el mandatario, quien ha calificado la investigación rusa como una "caza de brujas" y un "fraude", declaró que el caso estaba terminado.

"Nada cambia en relación al informe Mueller. No hubo pruebas suficientes y en ese caso, en nuestro país, una persona es inocente", tuiteó Trump.

"¡El caso está cerrado! Gracias", añadió.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you.

La senadora demócrata, Elizabeth Warren, fue una de las congresistas que aprovecharon los comentarios de Mueller para instar al Congreso a acusar a Trump.

"Mueller no deja dudas", tuiteó. "La Constitución deja ahora al Congreso actuar, y eso es un juicio político".

Mueller leaves no doubt:

1) He didn't exonerate the president because there is evidence he committed crimes.

2) Justice Department policy prevented him from charging the president with any crimes.

3) The Constitution leaves it up to Congress to act—and that's impeachment.

— Elizabeth Warren (@ewarren) May 29, 2019