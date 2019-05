Trece heridos por explosión de un paquete bomba en Francia

Al menos trece personas resultaron heridas de levedad este viernes por la explosión de un paquete bomba en una concurrida calle peatonal de Lyon, en el centro-este de Francia, a dos días de las elecciones europeas.

La explosión se produjo el viernes hacia las 15H30 GMT frente a una panadería en una calle peatonal en pleno centro de Lyon.

El paquete contenía "tornillos y pernos", indicó a la AFP una fuente policial.

Un hombre de unos 30 a 35 años que circulaba en bicicleta y que fue visto cerca del lugar de la explosión está siendo buscado activamente por la policía, señaló una fuente cercana al caso.

El sector fue inmediatamente evacuado y acordonado por la policía, mientras que los socorristas atendían a los heridos.

AFP

El presidente Emmanuel Macron calificó a la explosión de "ataque" y dijo que "a priori" no hay muertos.

"Hubo un ataque en Lyon (…) no me corresponde hacer un balance, pero a priori, en estos momentos, no hay víctimas [mortales]. Hay heridos, y evidentemente quiero transmitirles mis simpatías, así como a sus familias", declaró Macron al inicio de una entrevista en directo con un joven youtuber con motivo de las elecciones europeas.

Según un balance provisional de la prefectura de Lyon había ocho heridos leves. Siete de ellos fueron trasladados a un hospital cercano. Sin embargo, posteriormente se confirmó que eran trece.

"Una niña de ocho años resultó herida (…) Estamos más bien tranquilos porque al parecer no hay heridos graves", declaró el alcalde del segundo distrito de Lyon, Denis Broliquier, según el cual el sospechoso podría haber sido filmado por las cámaras de seguridad.

'Cables eléctricos'

"Efectivamente nos orientamos [a la hipótesis] de un paquete bomba", confirmó a la AFP una portavoz de la fiscalía.

"Escuché un estallido y pensé que era un accidente automovilístico (…). Había cables eléctricos alrededor mío, pilas, y pedazos de cartón y plástico. Los vidrios estallaron", contó Eva, una joven de 17 años que se encontraba a 15 metros del lugar de la explosión.

"Oí un ruido. Llamé a las tiendas de abajo y me dijeron que era un paquete bomba", relató una residente de la zona. Un comerciante de esta arteria peatonal pensó en cambio que se trataba de una explosión de gas, "pero no había humo así que no podía ser gas", dijo.

AFP

Esta explosión se produce a dos días de unos comicios en los que los franceses están llamados a votar para elegir a 79 eurodiputados de un total de 751 escaños en el Parlamento Europeo para los 28 países de la UE.

El último atentado de este tipo en Francia se remonta a 2007 cuando estalló un paquete bomba en un bufete de abogados de París, dejando un muerto.

* Con información de la agencia de noticias AFP.