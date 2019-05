VIDEOS. Violento tornado deja al menos tres muertos en Misuri

Al menos tres personas murieron y decenas más perdieron sus hogares tras el paso de un violento tornado que el miércoles sacudió el estado de Misuri, en el centro de Estados Unidos.

Autoridades estadounidenses lanzaron una alerta de emergencia en Jefferson City, la capital del estado, y pidieron a sus habitantes que buscaran refugio de inmediato.

Asimismo, alertaron sobre fuertes lluvias, vientos y tormentas, que también afectaron a las ciudades de Oklahoma y Kansas.

"Confirmado un violento tornado, ¡Protéjanse!", advirtió en Twitter el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

#GOESEast got a close-up view of Wednesday night's severe weather outbreak in Missouri. More than two dozen tornadoes were reported across Missouri and Oklahoma, including several that prompted #tornado emergencies. More: https://t.co/jVODsQPMxC pic.twitter.com/Bkcq4UvYhr — NOAA Satellites (@NOAASatellites) May 23, 2019

En Jefferson City, el embudo del tornado era más ancho que su altura, y golpeó poco antes de la medianoche del miércoles, enviando escombros a unos 4 mil metros en el aire, agregó el NWS.

En redes sociales, internautas compartieron imágenes de los destrozos provocados por el tornado.

Al menos 20 tornados se registraron en menos de 24 horas en Estados Unidos: sigue la alerta de tormentas en Oklahoma, Texas y Missouri. Este tornado destruyó más de una docena de viviendas en Oklahoma hoy martes. En los últimos 3 días se han formado 52 tornados en siete estados. pic.twitter.com/9yFYpuqqLA — Jean Suriel (@JeanSuriel) May 21, 2019

Imágenes aéreas captadas por #drone, de los daños ocasionados por el impacto de un tornado en la ciudad de #Jefferson, #Missouri pic.twitter.com/oO3PiocZ2a — InfoEmergencias (@InfoEmerg) May 23, 2019

Tres fallecidos

Más de 241 kilómetros al suroeste de la capital estatal, en Golden City, la tormenta mató al menos a tres personas el miércoles temprano.

Citado por CNN, el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Misuri, Mike O'Connell, dijo que al menos nueve personas fueron transportadas a hospitales locales.

Por su parte, la compañía eléctrica Liberty Utilities Empire District informó en Facebook que unas 3 mil 500 personas se quedaron sin electricidad a causa del tornado.

“Graves tornados en el estado esta noche, incluido Jeff City”, tuiteó el gobernador de Misuri, Mike Parsons.

Major tornados across state tonight, including Jeff City. We’re doing okay but praying for those that were caught in damage, some are still trapped – local emergency crews are on site and assisting. — Governor Mike Parson (@GovParsonMO) May 23, 2019

“Estamos bien, pero rezamos por los que sufrieron daños, algunos aún están atrapados, las cuadrillas locales de emergencia están en el lugar y asistiendo”, agregó.

We just toured damaged areas in Eldon & met Police Chief Kidwell, Miller Co Sheriff Gregoire & volunteers who are already working to assist their neighbors affected by the storms there. We also spoke by phone to family members of the Golden City residents who lost their lives. pic.twitter.com/vL8ULuXj0B — Governor Mike Parson (@GovParsonMO) May 23, 2019

El peligro continuaba este jueves en la región, ante el anuncio de que nuevos tornados podrían azotar áreas desde Lubbock, en Texas, hasta Kansas City, y desde Columbus, Ohio, hasta Filadelfia.