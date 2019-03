Jefe de despacho de Guaidó, detenido por servicio de inteligencia en Venezuela

Agentes de inteligencia detuvieron este jueves a Roberto Marrero, jefe de despacho del opositor Juan Guaidó en Venezuela.

"Él (Marrero) denunció a viva voz que le 'sembraron' (pusieron intencionalmente en su casa) dos fusiles y una granada", señaló Guaidó en Twitter.

El opositor exigió que su colaborador sea "liberado de inmediato".

Marrero fue arrestado en la madrugada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), tras allanamientos a su residencia y a la del diputado opositor Sergio Vergara, en el sector capitalino de Las Mercedes.

Según Guaidó, el procedimiento comenzó a las 02:00 (hora local).

De momento, se desconoce el paradero del político.

"En este momento están entrando en la casa del diputado Vergara y a mi casa un grupo fuerte del Sebin (…), están tumbando la pared", dijo Marrero en un audio grabado durante la operación y difundido en redes sociales.

Al fondo se escuchan golpes.

Cuando se lo llevaban preso, "me gritó que le habían metido dos fusiles y una granada. Ellos (los funcionarios del Sebin) lo mandaron a callar", declaró por su parte el diputado Vergara.

"Le dije que tuviera mucha fuerza (…) la dictadura sigue secuestrando a los ciudadanos", agregó.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, condenó la detención de Marrero y exigió su "liberación inmediata".

"Exigiremos responsabilidades a los involucrados", advirtió el funcionario en Twitter.

The United States condemns raids by Maduro’s security services and detention of Roberto Marrero, Chief of Staff to Interim President @jguaido. We call for his immediate release. We will hold accountable those involved.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 21, 2019