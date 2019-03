Thelma Aldana sobre citación a un juzgado: "No he sido notificada"

La exfiscal general y ahora candidata a la presidencia por el partido Movimiento Semilla, Thelma Aldana, fue entrevistada por el periodista Fernando del Rincón en la cadena "CNN".

En su intervención en la cadena estadounidense, Aldana indicó que aún no ha sido identificada sobre una citación a un juzgado para poder brindar su primera declaración por el caso de una supuesta contratación irregular.

Aldana confirmó con el periodista mexicano que cuenta con aproximadamente 18 denuncias, "posiblemente con ánimo de venganza", aseveró.

No he sido notificada", dijo la candidata a la presidencia.

Pero también dejó en claro que sí se presentaría ante cualquier juez, "aunque sabiendo que se pretende evitar mi participación", aseguró.

#ConcluALDANA "No he sido notificada", indica @ThelmaAldana en relación a si ha sido citada en el MP. "Yo me presento ante cualquier juez, sabiendo que se pretende evitar mi participación", asegura a @soyfdelrincon en @CNNEE pic.twitter.com/4W2FgQYej8

— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) March 12, 2019