Tiroteo en Holanda deja tres muertos; difunden foto del sospechoso

Tres personas murieron y varias más resultaron heridas este lunes, tras un tiroteo en un tranvía en la ciudad de Utrecht, en Holanda.

El responsable se dio a la fuga.

Autoridades reforzaron la seguridad en edificios clave y aeropuertos del país, como el de Ámsterdam-Schiphol.

De momento solo se hablaba de un atacante, pero no se descartaba que pudiera haber otros tiradores.

"Tiroteo en la plaza del 24 de octubre. Varios heridos. La zona ha sido acordonada y estamos investigando", dijo la policía local en Twitter.

"Es un tiroteo en un tranvía. Se han enviado varios helicópteros para proveer asistencia", agregó.

A shooting occurred on the #24oktoberplein in #Utrecht . The incident has been reported at 10.45 hour. Multiple people have been injured. The surrounding area has been cordoned off and we are investigating the matter.

También se difundió la fotografía del supuesto agresor, identificado como Gökmen Tanis, de 37 años, nacido en Turquía.

"No se acerque a él", advirtió la policía a los residentes de Utrecht.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019