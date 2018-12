Alemania vs. Holanda, el plato fuerte de fase de clasificación a la EURO 2020

Ampliamente superados por Holanda el pasado mes de octubre en la Liga de las Naciones (3-0), antes de arrancar un empate (2-2) un mes después, Alemania descendió de categoría en la nueva competición, y este domingo su nombre estaba en el bombo 2.

Los “tulipanes” holandeses, por su parte, fueron cabeza de serie para el sorteo de la EURO 2020.

Los campeones del Mundo de 2014 y los subcampeones del Mundo de 2010 son, no obstante, los grandes favoritos de un grupo que completan Irlanda del Norte, Estonia y Bielorrusia.

Who will win Group C? 🔮 #EURO2020 pic.twitter.com/luwPjIcUUc

La Selección de España, por su lado, quedó encuadrada en el Grupo F, junto a Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe y Malta.

Los dos primeros clasificados lograrán un boleto para la Eurocopa, que se disputará en 12 ciudades de 12 países diferentes, siendo Bilbao la sede española de la competición.

La final se disputará en el estadio londinense de Wembley.

Así quedaron todos los grupos:

The route to #EURO2020 has been mapped out! 🗺️

Which are the 3 toughest groups? pic.twitter.com/fzP8mReLn9

— UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) December 2, 2018