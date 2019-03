Detienen al sospechoso del mortal tiroteo en Holanda

La Policía de Holanda confirmó este lunes la detención de Gökmen Tanis, sospechoso de perpetrar un tiroteo en un tranvía de la ciudad de Utrecht que dejó al menos tres muertos.

"Nos acaban de informar que el sospechoso fue detenido", dijo el jefe de la policía de Utrecht, Rob van Bree, en conferencia de prensa.

The suspect of the shooting at the #24oktoberplein was arrested at the Oudenoord in Utrecht. Earlier the police published information and a photo of this same person.

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019