Presidente Morales critica al TSE por no revelar nombres de asesores para creación de acuerdo

El presidente Jimmy Morales se pronunció con relación al reglamento para cobertura del proceso electoral que recientemente fue revocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Además, consideró que existe inestabilidad en temas políticos en el país.

“A mí me preocupa que ahora haya tanta inestabilidad en los temas políticos y electorales, cuando nosotros hemos hecho ocho o nueve elecciones sin intervención internacional”, expresó.

Según sus palabras, ahora que llegó “gente a meter las manos”, a hacer convenios, para supuestamente hacer transparente un proceso electoral, se empezó a dar lo mismo que el Gobierno ha dicho que es una preocupación del Estado de Guatemala: la injerencia.

Además, el gobernante cuestionó que el órgano electoral no haya dado a conocer el nombre de los asesores para crear el reglamento para la organización de debates, entrevistas y foros de candidatos.

“Publican un reglamento los señores del TSE que viola a todas luces la libre emisión del pensamiento. Y entonces, después lo retiran, y no quieren decir ni siquiera quiénes fueron los asesores”, exclamó.

Acuerdo del TSE podría considerarse como "censura", según relator de CIDH El Relator Especial para la Libertad de Expresión no descarta enviar una carta al Tribunal Supremo Electoral para que explique fundamentos de esta acción.

“Eso no es tema de seguridad”, dijo acerca de que esa información no sea pública. El que maneja esos asuntos es el Consejo de Seguridad, añadió.

Temas del Ejército, de investigación criminal, esos sí podrían ser considerados de seguridad nacional, pero quién brinda una asesoría para hacer un reglamento, no lo es, apuntó.

Tras rechazo, TSE deroga el polémico acuerdo sobre foros y entrevistas La decisión del pleno de magistrados, por medio de la cual se dejó sin efecto el reglamento para la organización de debates, entrevistas y foros de candidatos, fue por mayoría.

Responde al Parlamento europeo

Morales también se pronunció con relación a lo dicho por la Eurocámara, que hoy reiteró su apoyo a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Asimismo, los eurodiputados pidieron al gobierno guatemalteco que “cese todos los ataques ilegales” contra la comisión y su personal nacional e internacional.

“Yo no sé quién está atacando a la CICIG, yo no ataco a la CICIG, es más la CICIG está en un proceso de cierre, de traslado de capacidades, y está más que claro que el 3 de septiembre debiese haberse terminado todo un proceso que no sé por qué no lo quieren ni siquiera iniciar”, manifestó el presidente.

Insistió en que si bien hay mucha gente que habla, en última instancia los responsables de que hacer las cosas correctas en Guatemala son los guatemaltecos.

“Los europeos… hay países que no logran ni siquiera elegir sus autoridades, y ¿acaso nosotros nos andamos pronunciando por ellos pues?”, puntualizó.

Eurocámara insta a Guatemala a rechazar plan de amnistía La "violación" de los derechos humanos puede conllevar la "suspensión" de la participación de Guatemala en el Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, se advirtió. El Parlamento Europeo además reiteró su apoyo a la CICIG.

¿Debe haber amnistía?

En cuanto a las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional que están siendo conocidas por el Congreso actualmente, por medio de las cuales se concedería amnistía a los delitos de lesa humanidad, Morales indicó:

“Es una discusión que se debe dar. Habrá gente que diga su postura a cada uno de los respectos. Yo he sido respetuoso de todas las organizaciones e instituciones, así es que creo que debemos dejar que el Congreso haga su trabajo”.

El Parlamento Europeo señaló sobre esta propuesta de modificar la ley que plantea una “amenaza considerable para el Estado de Derecho en Guatemala”.