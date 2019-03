Avance de poderoso “ciclón bomba” provoca alarma en Estados Unidos

Alerta en Estados Unidos por la inminente llegada de un “ciclón bomba” al centro del país.

La inusual tormenta, catalogada como“ciclogenesis explosiva” o “bomba ciclónica”, azota desde las últimas horas el interior de la nación norteamericana.

El fenómeno está acompañado con fuertes vientos que alcanzan hasta 160 kilómetros por hora.

Ha generado, además, borrascas de nieve, severas tormentas eléctricas e inundaciones.

An incredible storm system is taking shape in the central U.S. with blizzard conditions & high winds across several states. Travel will be treacherous in locations, and the combo of snow and wind will likely lead to power outages. Find your local office – https://t.co/NNXwXbQUSd pic.twitter.com/Yr6FAjFIzO — NWS (@NWS) March 13, 2019

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó sobre condiciones peligrosas en los estados de Colorado, Wyoming, Montana, Nebraska, Dakota del Sur y Dakota del Norte.

También recomendó a las personas abstenerse de realizar viajes, ante la poca visibilidad en las calles y las potentes ráfagas de viento.

Según el NWS, se espera que caiga hasta medio metro de nieve.

A historic March blizzard is taking shape across Colorado, Wyoming, Montana, Nebraska, South Dakota, and North Dakota. Between 1 and 2 feet of snow is expected in some locations with wind gusts as high as 80 MPH. DO NOT TRAVEL if you live in these areas! https://t.co/VyWINDk3xP pic.twitter.com/TG0rEQCise — NWS (@NWS) March 13, 2019

Asimismo, se advirtió sobre posibles inundaciones repentinas en el Valle bajo de Mississippi y sobre tormentas eléctricas en Ohio y los Valles de Tennessee.

Para el oeste del país se esperan temperaturas más frías que el promedio.

AFP

¿Qué es una “bomba ciclónica”?

Expertos de la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA) explican que una “bomba ciclónica” ocurre cuando un ciclón de latitud media se intensifica de forma rápida o explosiva en un período de 24 horas.

Por lo general, este tipo de sistema de tormenta se acelera y fortalece sobre el océano, a medida que su presión central disminuye.

En otras palabras, este fenómeno tiene el potencial de batir récords de baja presión, señala France 24.

La tormenta se originó en el Océano Pacífico y tocó tierra en el norte de México el lunes por la noche.

La NOAA explicó que esta continuó su viaje a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y finalmente se expulsó desde el desierto, al suroeste hacia Colorado y al oeste al estado de Kansas.

This latest big winter storm is powered by #bombogenesis —

The weather term is less scary than it sounds. Here’s what it means: https://t.co/TdZkQWgxMb pic.twitter.com/60eqQWEl6n — NOAA (@NOAA) March 13, 2019

Se espera que la tormenta se debilite el viernes, a medida que se acerque a Canadá.

Arrastrará consigo un frente frío a través del este de Estados Unidos.