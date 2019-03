VIDEO. Exalumnos perpetran matanza en colegio de Sao Paulo

Dos exalumnos de un colegio de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo, Brasil, mataron a ocho personas e hirieron a otras nueve, antes de quitarse la vida en el establecimiento.

Las víctimas mortales son cinco estudiantes de ciclo medio, una consejera pedagógica, una celadora de la institución y el propietario de un lavadero de autos.

Este último fue abatido por los agresores antes de irrumpir en el colegio Raul Brasil.

AFP

Los atacantes, encapuchados, tenían 17 y 25 años, respectivamente, utilizando un revólver calibre 38.

También portaban "un arma medieval semejante a un arco con flechas", indicó el coronel Marcelo Salles, de la Policía Militar (PM).

A la hora del recreo

Familiares angustiados y miembros del cuerpo de bomberos y de las fuerzas de seguridad llegaron rápidamente al lugar.

"Me enteré cuando mi hija me llamó, me dijo: 'Mamá, ven rápido, hay tiroteos, hay heridos, hay muertos", contó a la entrada de la escuela Rosa, la madre de una alumna.

El ataque se produjo a la hora del recreo de los alumnos de ciclo medio.

AFP

Tras balear a quienes estaban en el patio, los dos atacantes "se dirigieron hacia el centro de lenguas", donde se habían refugiado varios estudiantes, "y se suicidaron en un corredor", precisó Salles.

"Nos encerramos en un aula. Muchos alumnos se sintieron mal, incluso yo misma", contó Milene Querren Cardoso, una estudiante.

"Tratábamos de ayudarnos hasta que la puerta se abrió y pensamos que eran los bandidos que veían a por nosotros; pero no, eran los policías (…) y salimos corriendo".















Publicidad















"Es la escena más triste que he visto en mi vida", declaró por su parte el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, quien visitó el lugar poco después de la matanza.

Estos ataques son poco usuales en Brasil, pese a ser uno de los países más violentos del mundo.

El ataque de este miércoles revivió, además, la polémica sobre la flexibilización de la tenencia de armas decretada por el presidente Jair Bolsonaro, defensor de autorizar su porte.

En un mensaje en Twitter, el mandatario expresó sus condolencias a "los familiares de las víctimas del inhumano atentado" de Suzano, que calificó como "una monstruosidad y una cobardía descomunales".

*Con información y video de AFP