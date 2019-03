Los confusos e irónicos tuits de Trump sobre los aviones y los accidentes aéreos

El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió este martes dos tuits en los que hizo alusión al tema de los aviones modernos y los accidentes aéreos.

“Los aviones se están volviendo demasiado complejos para volar”, escribió Trump en Twitter.

En su mensaje, el mandatario también tiró de ironía al decir que “ya no se necesitan pilotos, sino científicos informáticos del MIT”, en referencia al prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts.

“Todo esto por un gran costo y aún así un . No sé ustedes, pero yo no quiero que Albert Einstein sea mi piloto. ¡Yo quiero excelentes profesionales del vuelo que sean capaces de fácil y rápidamente tomar control de un avión!”, sentenció.

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2019