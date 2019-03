Tragedia en Etiopía: Se estrella avión con 157 personas a bordo

Tragedia en Etiopía. Un avión Boeing 737 de la aerolínea Ethiopian Airlines, que despegó de Adís Abeba rumbo a Nairobi con 157 personas a bordo, se estrelló este domingo poco después de despegar.

"Ethiopian Airlines lamenta confirmar que su vuelo ET302/10 de marzo que cubría la ruta Adís Abeba-Nairobi tuvo un accidente", indicó la compañía en un boletín informativo, publicado en Twitter momentos después del siniestro.

Y en un segundo boletín, compartido horas más tarde, la aerolínea confirmó la trágica noticia: "no hay sobrevivientes". El mensaje también incluía una foto del presidente de la empresa, Tewolde GebreMariam, en el lugar del accidente.

GebreMariam indicó a la prensa que el piloto de la aeronave siniestrada había reportado "dificultades" poco después del decolaje y pidió regresar al aeropuerto.

"El piloto mencionó que tenía dificultades y que quería regresar", comentó. Los controladores le "autorizaron" dar media vuelta y regresar.

El aparato debía aterrizar en Nairobi hacia las 07:30 (hora GMT), pero se estrelló en la región de Bishoftu, unos 60 kilómetros al sur de la capital etíope.

32 países

Etiophian Airlines precisó que las víctimas eran de 32 nacionalidades diferentes.

Entre los 149 pasajeros y 8 tripulantes habían: 2 españoles, 32 kenianos, 18 canadienses, 9 etíopes, 8 italianos, 8 chinos, 8 estadounidenses, 7 franceses, 7 británicos, 6 egipcios, 5 holandeses y 4 indios.

El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, expresó sus "profundas condolencias a las familias de los que perdieron sus allegados en el vuelo regular" de Ethiopian Airlines.

"Estamos afligidos por las noticias que indican que un avión de línea de Ethiopian Airlines se estrelló seis minutos después de despegar en dirección a Nairobi", dijo por su parte el presidente keniano, Uhuru Kenyatta.

"Mis oraciones son para todas las familias y a los allegados de los que estaban a bordo".

Ethiopian Airlines estableció una célula de crisis para informar a los pasajeros y habilitó líneas telefónicas para los familiares y allegados de los pasajeros del aparato.

En Twitter, los colores característicos de la compañía fueron reemplazados por negro y blanco en señal de luto.

Previo al reporte de las autoridades, en el aeropuerto internacional de Nairobi los allegados de los pasajeros daban cuenta de sus pocas esperanzas de volver a ver a sus seres queridos.

"Espero que todo vaya bien", dijo Peter Kimani, quien esperaba a su hermana Florence Wangari, una enfermera que, según dijo, "viaja mucho".

"Solo podemos rezar para que no haya subido al avión".

Jalid Ali Abdulrahman fue al aeropuerto a buscar a su hijo. Se enteró allí que el avión se estrelló.

"Estaba en estado de shock pero poco después mi hijo me llamó para decirme que seguía en Adís Abeba, que no había subido al aparato".

La compañía Ethiopian Airlines, controlada en su totalidad por el Estado etíope, tuvo una fuerte expansión los últimos años.

Su flota, la más importante del continente africano, tiene más de 100 aparatos.

El Boeing 737-800 MAX accidentado era un aparato reciente, entregado en 2018 a la compañía.

*Con información de AFP