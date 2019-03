Magistrados revisarán reglamento de foros, debates y entrevistas

Luego de que aumentara el descontento de distintos sectores por el “Reglamento para la organización de debates, entrevistas y foros públicos entre candidatos (as) durante el proceso electoral”, el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hará una revisión del documento.

María Eugenia Mijangos, magistrada titular, indicó que el texto se hizo con el propósito de brindar igualdad a todos los candidatos en espacio y tiempo.

Asimismo, comentó que fue creado para velar por la equidad de los partidos políticos, con base en algunos lineamientos que ya están vigentes en otros países.

6 aspectos del reglamento para la cobertura del proceso electoral El reglamento establece la modalidad para la cobertura de los medios de comunicación durante el proceso electoral 2019.

“Habría que leerlo con detenimiento, pienso que quizás las reacciones fueron fuertes; sin embargo, estamos con la buena disposición de todas formas de revisarlo, naturalmente teniendo en cuenta nuestro mandato de ente rector en esa materia y cuidadosamente vamos a ver si habría alguna violación”, subrayó Mijangos.

Desconocen documento

Rosa María Bolaños, jefa de la Unidad de Medios de Comunicación del TSE, indicó que desconoce el contenido del reglamento y asegura que no fue creado en dicho departamento, el cual se encarga de la comunicación con los medios.

“Tuve conocimiento del borrador del reglamento el día viernes, pero no de cómo fue creado. Habían recomendado que se enviara a la Unidad de Medios, pero no se envió y por ello no lo habíamos revisado antes”, aseguró Bolaños.

La encargada de la Unidad de Medios resaltó que pese a que le dio una breve lectura al reglamento, no emitirá una opinión debido a que los magistrados han indicado que lo están analizando.

Reglamento

Los magistrados del TSE autorizaron el acuerdo 99-2019, que establece el reglamento para los medios de comunicación que realizarán debates, entrevistas y foros públicos para los candidatos a cargos públicos en las elecciones generales de este año.

En dicho documento se especifica que la Unidad Especializada de Medios de Comunicación aprobará la programación y métodos para ese tipo de actividades políticas que organicen los medios de comunicación.

Estos deberán trasladar a esa unidad los lineamientos específicos y técnicos, el orden de los temas, las reglas, los espacios disponibles y la difusión de los debates, entrevistas y foros públicos.

Aprobación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos

En 2016 los diputados aprobaron las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en las que se regula el financiamiento para la propaganda en los medios de comunicación y se establece que será el Tribunal Supremo Electoral el encargado de buscar los espacios para que todos los candidatos tengan el mismo tiempo y espacio en los medios de comunicación.