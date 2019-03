Senadora de Estados Unidos revela que fue violada en la Fuerza Aérea

La senadora por Arizona, Martha McSally, la primera mujer en volar en combate para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, reveló el miércoles que un oficial superior la violó cuando estuvo en servicio.

McSally, quien pasó 26 años en la Fuerza Aérea y comandó un escuadrón de combate, relató su experiencia durante una audiencia del subcomité del Senado sobre agresiones sexuales en el ejército.

"Como tantas mujeres y hombres, no confiaba en el sistema en ese momento", agregó.

"Los perpetradores abusaron de sus posiciones de poder de manera profunda", dijo la senadora republicana.

"Pero más tarde, en mi carrera, cuando los militares lidiaron con los escándalos con respuestas totalmente inadecuadas, sentí la necesidad de que algunas personas supieran que yo también fui una sobreviviente", agregó.

McSally relató que después del ataque consideró dejar el ejército después del ataque.

"Casi me separé de la Fuerza Aérea a los 18 años por mi desesperación", dijo.

"Pero no renuncié (…) Decidí quedarme y continuar sirviendo y luchando y liderando para ser una voz desde dentro de las filas de las mujeres y luego en la Cámara de Representantes y luego en el Senado", afirmó.

En noviembre, tras una ajustada carrera, McSally perdió frente a la demócrata Kyrsten Sinema, pero luego fue nombrada por el gobernador de Arizona para ocupar el asiento que perteneció a John McCain, fallecido en agosto.

Se espera que compita nuevamente por el Senado en las elecciones de 2020, para lo que podría enfrentar una dura carrera contra el exastronauta y veterano de la Armada de Estados Unidos, Mark Kelly, que busca la nominación demócrata.

Por su parte, el senador republicano Lindsey Graham elogió a la congresista, quien tuvo "el coraje de contar su historia". "Espero que ayude a otros", escribió Graham en Twitter.

Just heard @SenMcSallyAZ moving statement about being sexually assaulted while a member of the US Air Force.

I applaud her courage in sharing her story, and I hope that it will help others.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) March 6, 2019