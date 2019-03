Estados Unidos gira orden de aprehensión contra Fernando Carrillo

Un documento de una corte en Miami, Florida, evidencia que Fernando Carrillo debe 15 mil dólares por concepto de pensión alimenticia para su hijo Ángel Gabriel.

Debido a la deuda tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos.

Así lo confirmó Margiolis Ramos, madre del pequeño, quien lo demandó desde hace cuatro años porque no quiso hacerse responsable de los gastos del niño.

"La cuestión es que él ha incumplido con la orden de la juez, y no ha pagado. Nunca le dio la cara a la juez y entonces tiene orden de arresto", dijo la mujer al programa "Ventaneando".

"En principio él me daba US$1 mil 200, cuando pusimos la cuestión en la corte, él lo había bajado a US$600 mientras estaba la decisión de la juez, y él se fue del país y dejó de pagar desde mayo del año pasado.

La mujer añadió que después de no pagar renunció al pequeño, "dijo que no lo iba a ver más y se fue, desde hace año y medio. Estuvo escribiéndome la semana pasada invitándome a México, como si no pasara nada. Yo le he dicho que pague".

Segun reveló, cuando el venezolano se enteró de la orden de arresto la llamó para pedirle que retirara la denuncia y que después ellos se arreglarían en la notaria. Ella le respondió con una negativa, y que se tenía que arreglar con la juez de EE.UU.

Para poder mantener a su hijo, Ramos vende vinos, ropa y entrega comida con la app de Uber Eats. Reiteró que el actor nunca se presentó en el tribunal, ni le dio la cara a la juez.

Infobae

"Él nunca presentó los documentos para decir cuánto dinero ganaba, por lo que consiguieron mis abogados, y lo poco que se pudo saber, él tenía que US$1 mil 119, era menos de lo inicial", dijo. Además, confirmó que si Carrillo pisa Estados Unidos, lo podrían arrestar.

Responde a las acusaciones

En el programa "Primer Impacto" de la cadena Univision, el galán de telenovelas reaccionó a la orden de aprehensión en su contra, pero dijo que todo estaba bien.

"Eso es totalmente falso, yo te podría decir todo lo que le he dado. Esto es parte del show, del rock and roll".

Aseguró que tiene contacto telefónico con el pequeño. "Lamentablemente se ha vuelto mediático no porque lo he querido, y es algo que afecta al niño, por eso me mantengo al margen, siempre estoy para él. Sabe que tiene un padre que lo ama", dijo Carrillo.

Con información de Infobae