Estados Unidos revoca visas a venezolanos allegados a Maduro

Estados Unidos anunció este miércoles que revocará las visas de 77 venezolanos allegados al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de los esfuerzos de Washington para sacar del poder al mandatario.

"Hoy, el Departamento de Estado anuncia que Estados Unidos va a revocar 77 visas, incluidas las de muchos funcionarios del régimen de Maduro y sus familias", dijo el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en un discurso en Washington.

NEW: VP Mike Pence says the State Dept. will announce that the U.S. "will revoke 77 visas, including many officials of the Maduro regime and their families."

"We will continue to hold the Maduro regime accountable until libertad is restored in Venezuela" https://t.co/s5XgPCmrVq pic.twitter.com/S1Ka8wJogY

