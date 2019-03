Trump ataca a los demócratas tras inicio de investigaciones en su contra

Donald Trump atacó duramente este martes a sus rivales demócratas, a los que acusó de llevar a cabo el "mayor abuso de poder de la historia" de Estados Unidos, después de que lanzaran investigaciones parlamentarias que amenazan con lastrar sus dos últimos años de mandato.

"Emprenden una gran cruzada desesperada en busca de un delito, a pesar de que el verdadero delito es lo que hacen los demócratas", denunció Trump en Twitter, donde también se calificó a sí mismo de "PRESIDENTE ACOSADO".

The greatest overreach in the history of our Country. The Dems are obstructing justice and will not get anything done. A big, fat, fishing expedition desperately in search of a crime, when in fact the real crime is what the Dems are doing, and have done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 5, 2019