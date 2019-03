Magistrados decidirán mecanismo para voto en el extranjero

Este martes se reunirá el pleno de magistrados y entre los temas que se abordarán está el mecanismo para emitir el voto en el extranjero.

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) podrían decidir este martes el mecanismo para emitir el sufragio, el cual podría ser presencial o electrónico.

El magistrado Julio Solórzano explicó que el voto en el extranjero no ha sido una experiencia participativa de alto número; sin embargo, comentó que en Guatemala es la primera vez que se llevará a cabo y se han registrado 60 mil guatemaltecos empadronados.

El magistrado agregó que no se tiene la certeza total de la tecnología que se podría utilizar en los comicios del presente año.

Sin embargo, explicó que estos podrían ser electrónicos o presenciales, en los cuales los guatemaltecos deberán emitir su voto en los consulados.

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral llevaron a cabo este lunes la juramentación de la Junta Electoral del Distrito Central para las elecciones generales del presente año.

“La historia no se escribe como debería de ser y los nombres de ustedes estarán grabados realmente en el alma y en el corazón del país, no en el Tribunal Supremo Electoral, si no que en la dignidad de un país que tiene un sistema democrático para elegir”, resaltó Julio Solórzano al momento de juramentar a la junta electoral.