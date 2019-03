¡Cuidado! Esta es la forma de asalto entre la 1era. y 3ra. avenida de la zona 1

Publinews tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el testimonio de cinco personas que fueron víctimas de la delincuencia en ciertos puntos del Centro Histórico.

Los hechos ocurrieron en los alrededores del Hospital San Juan de Dios, entre la 9a. y 12 calle, y la 1era. y 3ra. avenida de la zona 1.

"Nunca voy a olvidar cuando el hombre me sujetó de la chaqueta y me aventó contra la pared", estas son las palabras de una joven que fue víctima de un atracador.

Por seguridad de los afectados se reservarán los datos de identificación. Sin embargo, todos los casos concuerdan en que la forma de ataque por parte de los delincuentes es muy similar.

En la 11 calle y 1era. avenida de la zona 1, se ubica la Parroquia del Señor de las Misericordias. A dicho templo se encaminaba la joven que nos narró la primera historia.

La joven recuerda que en ese momento, el hombre se bajó de la motocicleta. Subió a la banqueta y se detuvo a observar las llantas.

"Cuando yo estaba a pocos pasos de él, se volteó con el casco puesto y me sujetó de mi chaqueta. Me golpeó varias veces contra la pared, mientras me decía que le diera el teléfono. Yo grité del susto", indica.