Trump agradece a Kim Jong Un y afirma que "vamos a superar esto juntos!"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump agradeció este jueves al líder norcoreano Kim Jong Un por su confianza, expresando su convicción de que podrán, de forma conjunta, concluir satisfactoriamente las negociaciones en curso sobre la desnuclearización.

"Kim Jong Un de Corea del Norte proclama su 'confianza inquebrantable hacia el presidente Trump'. Gracias presidente Kim", escribió el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter.

Kim Jong Un of North Korea proclaims “unwavering faith in President Trump.” Thank you to Chairman Kim. We will get it done together!

